Betsema naar Tsjechië voor eerste wereldbekerwedstrijd veldrijden

OUDESCHILD - Nederland doet met een vrij kleine groep mee aan de eerste wereldbekerwedstrijd veldrijden van het nieuwe seizoen, komend weekeinde in Tabor in Tsjechië. Denise Betsema uit Oudeschild maakt deel uit van de selectie.

Bondscoach Gerben de Knegt selecteerde zes mannen (Lars van der Haar, Corné van Kessel, David van der Poel, Stan Godrie, Maik van der Heijden en Gosse van der Meer) en negen vrouwen (Ceylin del Carmen Alvarado, Annemarie Worst, Lucinda Brand, Yara Kastelijn, Inge van der Heijden, Shirin van Anrooij, Denise Betsema, Puck Pieterse en Sophie de Boer).

Alleen eliten

"De gezondheidssituatie in Tsjechië laat pas sinds vorige week weer wedstrijdsport toe en wij raden de sporters aan hun bewegingen buiten het wedstrijdterrein daarom zoveel mogelijk te beperken. Op dit moment mogen alleen profs hun sport beoefenen in ons land, daarom vaardigen we alleen veldrijders voor de elite-categorieën af", aldus De Knegt.

Uitgedund

De wereldbeker veldrijden is vanwege het coronavirus uitgedund en bestaat voorlopig uit vijf wedstrijden. Na Tabor volgen Namen (20 december), Dendermonde (27 december), Hulst (3 januari) en Overijse (24 januari).