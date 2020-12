Staat verliest kort geding over negatieve PCR-test voor terugreis naar Nederland

VOGELENZANG - Jeroen Pols, de jurist van actiegroep Viruswaarheid uit Vogelenzang, heeft een kort geding tegen de Nederlandse Staat gewonnen. Hij eiste dat Nederland niet aan zijn gezin mag vragen dat ze voor een terugreis naar Nederland eerst een PCR-test ondergaan en een negatief testresultaat tonen. "Zij hebben een kort geding aangespannen, omdat er geen wettelijke regeling is die stelt dat je een wattenstaafje in je neus moet doen, om vervolgens naar huis te mogen", zegt advocaat Van de Corput die de zitting voorzat.

Pols zegt blij te zijn met het vonnis. "We zijn overspoeld door berichten van mensen die in het buitenland met de rug tegen de muur staan. Mensen moeten gewoon altijd terug kunnen naar hun land, ook zonder een negatieve PCR-test."

De voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag geeft Pols gelijk en heeft besloten dat zijn gezin op 3 januari zonder negatieve test terug kan vliegen vanuit Tanzania. Ook moet de Staat de proceskosten terugbetalen aan Pols.

Het kort geding werd door Pols aangespannen, omdat zijn vrouw en kinderen momenteel in Tanzania zijn en volgens de nieuwe maatregelen zonder negatieve PCR-test niet naar Nederland terug konden komen over een paar dagen.

In beroep

De Staat heeft vanavond laten weten in beroep te gaan. Het kabinet zegt vast te houden aan de verplichting om een negatieve PCR-test te overleggen voor reizigers die terugkeren naar Nederland. "Het kabinet bekijkt verder op korte termijn of er eventueel aanvullingen nodig zijn om een negatieve PCR-test bij dit type reizen zeker te stellen."

Volgens de rechtbank geldt het vonnis alleen voor deze zaak. Maar hoogleraar algemene rechtswetenschap Jan Brouwer zegt tegen mediapartner NOS dat het genuanceerder ligt: "Een rechterlijke uitspraak geldt in beginsel altijd alleen tussen de procespartijen, maar het is echter gebruik om algemene gelding aan zo'n vonnis te verbinden." Dat betekent dat als iemand de Staat om dezelfde reden aanklaagt in een kort geding ze zich kunnen beroepen op dit vonnis en de rechtbank daarmee akkoord moet gaan, legt Brouwer uit.

Volgens de hoogleraar is het dus waarschijnlijk dat het beleid moet worden omgegooid op