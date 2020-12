Verplichte negatieve testuitslag voor alle reizigers naar Schiphol

SCHIPHOL - Vanaf dinsdag moeten alle reizigers die per vliegtuig naar Nederland komen een negatieve coronatestuitslag bij zich hebben. De maatregel gold al voor reizigers afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en een aantal hoogrisicolanden, maar vanaf dinsdag 28 december moeten ook Nederlanders een negatieve testverklaring op zak hebben.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

De negatieve PCR-testuitslag mag bij aankomst op Schiphol niet ouder zijn dan 72 uur. De luchtvaartmaatschappijen zijn verantwoordelijk voor de controle en mogen passagiers niet meenemen als ze geen negatieve testverklaring bij zich hebben.

Drukte op Schiphol

Tien dagen geleden deelde burgemeester Marianne Schuurmans van de gemeente Haarlemmermeer haar zorgen over de drukte op Schiphol. Schuurmans gaat over de openbare orde op Schiphol en vreesde lange wachtrijen van reizigers die al een verplichte negatieve testuitslag bij zich moesten hebben en daarop gecontroleerd moesten worden door de Koninklijke Marechaussee.

Steekproefgewijs

Bij de nieuwe verplichting voor alle reizigers zal de veiligheidsregio steekproefgewijs controleren op het bezit van de negatieve testverklaringen. Schiphol beloofde al eerder beterschap door meer personeel in te zetten en werkzaamheden op te schorten in de terminal die passagiers in de weg kunnen zitten.

Zowel Schiphol als KLM hebben onlangs opgeroepen om geen niet-noodzakelijke reizen te maken. Momenteel geldt voor de hele wereld code oranje of code rood.