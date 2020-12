Per 1 januari verkoop en gebruik lachgas verboden in gemeente Zaanstad

ZAANSTAD - Bij de start van 2021 is de verkoop en het gebruik van lachgas verboden in de gemeente Zaanstad, maakt burgemeester Jan Hamming bekend op Twitter. De gemeente wil niet langer wachten op de landelijke wetgeving die in de maak is. "Onderschat wordt wat de risico's zijn van lachgas. Wij willen ouders en jongeren daar bewust van maken" benadrukt Stephanie Onclin, fractievoorzitter van VVD Zaanstad. Die fractie is voorstander van het verbod.

De gemeenteraad van Zaanstad stemde in met het verbod. In een brief schrijft de raad dat er sprake is van een trend onder jongeren en dat zij de kwalijke gevolgen van lachgasgebruik niet overzien. Daarom is het belangrijk dat er een landelijk wetgeving komt die het verkoop en gebruik van lachgas verbiedt. Dat duurt nog even en tot die tijd wil de gemeente dat er een extra artikel wordt toegevoegd aan de Plaatselijke Algemene Verordening (APV), waarin staat dat je in Zaanstad geen lachgas mag verkopen of gebruiken. Onclin: "Het gaat dan vooral over het recreatieve gebruik van lachgas, niet om de patronen die je bijvoorbeeld gebruikt in de keuken." Verder zegt de VVD-fractievoorzitter dat het toevoegen van het artikel vooral een signaal moet geven. Daarmee willen we ervoor zorgen dat een gesprek op gang komt."

De gemeente hoopt dat het lachgasverbod 'drempelverhogend' werkt voor de verkopers van lachgas, maar ook dat ouders in gesprek gaan met hun kinderen. "Het is een beetje hetzelfde als met het messenverbod. Wees je ervan bewust wat dit betekent, want met name jongeren onderschatten wat de risico's zijn van lachgas." Meer handvaten Door de toevoeging van het artikel in de APV heeft de politie en handhaving meer handvaten om tegen het gebruik van lachgas op te treden, zegt Onclin. "Maar het is nog wel een proef. Het is nog steeds heel belangrijk dat er landelijke wetgeving komt, want dan mag je écht iemand aanhouden." Of gebruikers van lachgas een boete mag worden gegeven is nog onduidelijk, "maar mijn verwachting is van wel. Anders ben je als handhaver wel een beetje een tandeloze tijger." Landelijke wetgeving Zaanstad is niet de eerste gemeente waar een lachgasverbod geldt. Zo geldt er ook een verbod in onder meer Zandvoort en Haarlemmermeer. In totaal lopen zo'n 90 gemeenten vooruit op het verbod van lachgas. Zij vonden lachgas zo risicovol dat ze niet wilden wachten op een landelijk verbod. En waar in eerste instantie leek dat het verbod op recreatief lachgasgebruik 1 januari in zou gaan, treedt dit pas in de eerste helft van 2021 in werking. Eerder dit jaar liet staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) aan de Tweede Kamer weten dat 1 januari onhaalbaar bleek.

Wat doet lachgas en wat zijn de risico's? Na inademing van lachgas vanuit een ballon ervaart de gebruiker een korte roes. Soms wordt er gelachen. Het beeld wordt wazig en geluiden lijken te vertragen en te vervormen. De effecten duren niet langer dan een paar minuten. Lachgas kan leiden tot zuurstoftekort in de hersenen, meldt Jellinek. Daarbij kun je concentratiestoornissen of hoofdpijn krijgen, duizelig worden, je evenwicht verliezen, verward zijn, misselijk worden, last hebben van gevoelloosheid, tintelingen of flauwvallen. Bij langdurig gebruik kan neurologische schade ontstaan. Het kan ook leiden tot onvruchtbaarheid en impotentie.