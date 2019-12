Burgemeester Femke Halsema is tegen lachgasverbod: "Mij gaat dat te ver"

AMSTERDAM - Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam vindt het niet verstandig om van lachgas een verboden middel te maken. Dit zegt ze in het AT5-programma Het Gesprek met de Burgemeester in reactie op het plan van staatssecretaris Paul Blokhuis om het middel onder de Opiumwet te plaatsen. "Mij gaat dat te ver."

"Je ziet dat wij in Amsterdam natuurlijk ook allerlei maatregelen nemen, voornamelijk ook om het terug te dringen uit de openbare ruimte", aldus de burgemeester. "Want het liep de spuigaten uit, bakfietsen vol met enorme tanks. En dat is niet acceptabel. Maar dat wil niet zeggen dat je vervolgens alles moet gaan verbieden."

Eén van de redenen om niet aan zo'n verbod te willen is de mate waarin het mogelijk is om op een dergelijk verbod te handhaven, legt de burgemeester uit. "Dat handhaven is in dit geval ook nog eens ingewikkeld als de patronen tegelijkertijd wel bij de Blokker te koop zijn, omdat je het voor slagroom moet kunnen gebruiken voor op je appeltaart. Dus nee, ik ben daar geen voorstander van."

Ook haalt de burgemeester het RIVM-rapport over lachgas aan. "Het RIVM heeft ook niet gepleit voor afschaffing. Die heeft eigenlijk gepleit voor wat wij doen, namelijk het terugdringen uit de openbare ruimte en het waarschuwen voor gezondheidsgevolgen."

Gezondheidsrisico's

"We hebben in Nederland een lange ervaring met voorzichtig zijn in het verbieden van drugs", gaat Halsema verder. "En dat doen we omdat we weten dat daar waar je het verbiedt, de gezondheid van gebruikers meestal niet verbetert. Dus dat zal hier waarschijnlijk ook niet bij gebeuren."

Ook gaat het gesprek over het gebruik van lachgas achter het stuur, iets wat volgens de burgemeester lastig zal blijven om te bewijzen. "Verwacht niet dat het anders wordt als je overgaat tot een algemeen verbod. De vraag is of je dat beter kan handhaven. Dus ja, we willen het beperken, maar een algemeen verbod, daar geloof ik niet zo in."