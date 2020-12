Ziekenhuizen kunnen planbare kritische zorg nog aan, maar het 'piept en het kraakt'

NOORD-HOLLAND - De meeste ziekenhuizen in de provincie kunnen de kritisch planbare zorg nu nog bieden, dat blijkt uit een rondgang van NH Nieuws. De ziekenhuizen staan onder hoge druk en moeten per dag bekijken welke zorg geboden kan worden. "We kunnen niet met zekerheid zeggen of dit ons blijft lukken", zegt woordvoerder van het Spaarne Gasthuis Anna van Os.

Verpleegkundige in het Spaarne Gasthuis - NH

De Nederlandse Zorgautoriteit maakte vandaag bekend dat de kritisch planbare zorg in gevaar dreigt te komen. Dat is alle zorg die eigenlijk binnen zes weken aan een patiënt moet worden geleverd. Hieronder vallen onder andere chemokuren, kankeroperaties en orgaantransplantaties. De ziekenhuizen die NH Nieuws vandaag heeft gesproken, geven aan dat ze de kritisch zorg nu nog kunnen bieden. Maar de druk op de ziekenhuizen blijft onverminderd hoog. Zo wordt in het Tergooi Ziekenhuis nu alleen de spoed, corona- en oncologische zorg verleend. "Andere behandelingen worden soms uitgesteld, maar wel binnen de zes weken uitgevoerd", laat een woordvoerder weten. Te weinig personeel Vanwege de oplopende aantallen in regio Amsterdam opende het OLVG vandaag een derde IC-locatie. "Vooralsnog gaat kritische planbare zorg, zoals dringende operaties, door bij OLVG. Het blijft echter wel een uitdaging om deze zorg te kunnen blijven bieden, omdat de situatie nog altijd zeer nijpend is en capaciteit een grote uitdaging", zegt woordvoerder Niels Jansen. Door de extra IC-locatie kan het OLVG het schaarse personeel efficiënter inzetten. Te weinig personeel is bij de ziekenhuizen een groot probleem. Een woordvoerder van het Amsterdam UMC zegt dat het 'piept en kraakt'. "Het is nog niet zover dat we de kritische planbare zorg niet kunnen bieden, structureel in ieder geval. Het zou kunnen zijn dat we incidenteel wel zo'n behandeling moeten uitstellen."

Quote "We doen er alles aan om verpleegkundigen daar in te zetten waar de zorg het meest kritisch is" Woordvoerder Ziekenhuis Amstelland

Ziekenhuizen moeten per dag kijken welke zorg geboden kan worden. In het Amstelland Ziekenhuis wordt dagelijks gekeken waar personeel ingezet moet worden. "De kritische planbare zorg is nu nog niet in gevaar bij Ziekenhuis Amstelland. We doen er alles aan om verpleegkundigen daar in te zetten waar de zorg het meest kritisch is", laat de woordvoerder weten. "Dat betekent wel dat we naast planbare operaties nu vaker ook afspraken op ons behandelcentrum moeten afzeggen, zoals bijvoorbeeld het behandelen van spataderen." Bij ons is de kritische grens nog niet in gevaar. Soms hebben we nu ook weer een 'planbare' operatie. Per dag kijken we of wat ingepland is door kan gaan", zegt de woordvoerder van het Dijklander Ziekenhuis in West-Friesland.

Quote "We verwachten dat het aantal ziekenhuisopnames blijft stijgen. Het wordt echt spannend" Anna van Os, woordvoerder Spaarne Gasthuis

Of de kritische zorg door kan gaan, is uiteraard afhankelijk van het aantal ziekenhuisopnamen de komende weken. "Op dit moment lukt het nog om alle kritische planbare zorg binnen zes weken op te vangen", zegt Anna van Os van het Spaarne Gasthuis. "Het is een kritische periode en we verwachten dat het aantal ziekenhuisopnames blijft stijgen. We kunnen dus niet met zekerheid zeggen of dit ons blijft lukken. Het wordt echt spannend." "Het is enorm druk", laat het Noordwest Ziekenhuisgroep (NWZ) weten. Volgens de woordvoerder zit het ziekenhuis niet ver af van de grens dat, naast de reguliere zorg, ook de kritisch planbare zorg afgeschaald moet worden. "Het zijn echt de dagkoersen waar we naar kijken." Op de aparte locatie waar operaties van het NWZ worden uitgevoerd, is alles stilgelegd om het personeel op andere locaties in te kunnen zetten. Personeel uitlenen Ziekenhuizen proberen zo veel mogelijk samen te werken. Hier worden ook zelfstandige kliniek bij betrokken. "Er is dagelijks overleg over het verplaatsen van patiënten om de reguliere zorg door te kunnen laten gaan en we bekijken regionaal met zelfstandige behandelcentra waar zij mogelijk personeel kunnen uitlenen", aldus de woordvoerder van het Amstelland Ziekenhuis.

NH Nieuws heeft alle ziekenhuizen in de provincie om een reactie gevraagd. Het BovenIJ Ziekenhuis in Amsterdam, het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk en het Zaans Medisch Centrum hebben (nog) niet gereageerd.