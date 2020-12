"Bied patiënten perspectief als kritisch planbare zorg in gevaar komt"

De druk op ziekenhuizen is momenteel zo hoog dat ook de kritisch planbare zorg in gevaar is: dat is alle zorg die eigenlijk binnen zes weken aan een patiënt moet worden geleverd. Dat zegt de Nederlandse Zorgautoriteit. Thom Meens van de Patiëntenfederatie Nederland hoopt dat er desondanks maatwerk voor patiënten kan worden geleverd, zegt hij in het NH Radio-programma De Ontbijttafel.

Een bed op de Spoedeisende Hulp in Den Helder, archieffoto - Noordwest Ziekenhuisgroep

Onder kritisch planbare zorg vallen onder andere chemokuren, kankeroperaties en orgaantransplantaties. Minister Van Ark (Medische Zorg) kondigde afgelopen week al aan dat alle niet-spoedeisende planbare zorg in de ziekenhuizen wordt afgeschaald. Ook deden meerdere ziekenhuizen al een hulpoproep aan het leger, maar die krijgen dat niet altijd toegezegd. Het in gevaar zijn van de kritisch planbare zorg zou een nieuw dieptepunt betekenen. "Dit is heel vervelend nieuws voor alle patiënten die wachten op een operatie. De Nederlandse Zorgautoriteit luidt nu de noodklok, maar het is nog niet zo ver. Laten we hopen dat we met kunst- en vliegwerk dit kunnen voorkomen", zegt Meens. Acute zorg Hij ziet dat er momenteel al ontzettend veel wordt gevraagd van ziekenhuispersoneel. "De verloven zijn vaak al ingetrokken. Op een gegeven moment trek je het gewoon niet meer. De IC's liggen ook bijna vol en je wil daar ook bedden vrijhouden voor heel acute patiënten. Je kunt moeilijk tegen iemand die ter plekke een hartaanval krijgt zeggen: 'sorry, ik kan u niet helpen, gaat u maar naar Duitsland.' Die echt acute zorg gaat altijd door."

Quote "Patiënten horen: 'je operatie gaat niet door en we weten niet wanneer je wel aan de beurt bent'" thom meens, patiëntenfederatie Nederland

"Dat betekent dat er voor andere mensen helaas minder plek is, zoals voor mensen die bijvoorbeeld aan darmkanker geholpen moeten worden. Wij vinden dat daar altijd maatwerk moet worden geleverd. Wij vragen aan ziekenhuizen om mensen perspectief te bieden. Leg uit waarom mensen op een wachtlijst staan, maar laat ook zien wanneer er weer iets mogelijk is." Patiënten vinden het nu vooral lastig dat ze in onzekerheid verkeren, zegt Meens. "Dat ze horen: 'je operatie gaat niet door en we weten niet wanneer je wel aan de beurt bent'. Maar als je te horen krijgt dat het ziekenhuis weet dat het heel acuut is en ze drukken je op het hart om aan de bel te trekken als je toestand verslechtert, dan bied je mensen perspectief." Klinieken als oplossing Meens denkt dat zelfstandige klinieken die zijn gespecialiseerd in bijvoorbeeld knie- of rugoperaties nog een helpende hand kunnen bieden. "Daar moet je aan vragen: 'kunnen jullie personeel vrijmaken om bij te springen in ziekenhuizen?' Als dat in regionaal verband goed wordt opgepakt, kan er vaak nog heel veel. Zij hebben vaak goed geschoold personeel dat ook best kan bijspringen in een regulier ziekenhuis." Bekijk hieronder het gesprek terug:

"Bied patiënten perspectief als kritisch planbare zorg in gevaar komt" - NH Nieuws