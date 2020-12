Defensie kan niet alle ziekenhuizen helpen, Rode Kruis springt bij

NOORD-HOLLAND - De druk op ziekenhuizen in de provincie blijft toenemen. De toestroom van patienten met het coronavirus is groot, en het ontbreekt steeds vaker aan personeel om voor de zieken te zorgen. Meerdere instanties hebben het leger om hulp gevraagd, maar krijgen dat niet altijd toegezegd.

Een van de ziekenhuizen die hulp van defensie heeft gevraagd, is het Rode Kruis Ziekenhuis (RKZ) in Beverwijk. Volgens het ziekenhuis zijn er bedden genoeg, maar ontbreekt het aan personeel om zieken te verzorgen. "De situatie is net zoals in de andere ziekenhuizen nijpend", zo laat woordvoerder Ninna Post weten aan NH Nieuws. "Vandaar ook ons verzoek bij de noodinstanties voor extra personeel."

Inmiddels is bekend dat de aanvraag voor hulp aan het RKZ is afgewezen.

Elders ingezet

Ook in Alkmaar zijn snel extra handen nodig en werd een aanvraag gedaan bij defensie voor noodhulp. Deze aanvraag is in eerste instantie afgewezen, omdat medisch personeel al elders was ingezet.

"Wat wel is gehonoreerd, is bijstand voor de Noordwest Ziekenhuisgroep door drie niet-medische personeelsleden van Defensie. Dan moet je denken aan mensen die gaan helpen bij de logistieke planning in het ziekenhuis. We zijn nog in gesprek over meer bijstand", laat Mischa de Bruijn van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord weten.

Volgens minister Ank Bijleveld kan defensie niet alle problemen oplossen. "Defensie kan niet zomaar een complete corona-afdeling uit de grond stampen. Daarvoor hebben we gewoon niet genoeg medisch geschoolde militairen, gespecialiseerd in infectieziekten", benadrukt ze.

Vrijwilligers

Het noodlijdende verzorgingshuis De Bolder in Huizen moet het doen zonder militair verpleegkundigen. Dat zegt de voorzitter van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek Pieter Broertjes. Momenteel worden andere mogelijkheden verkend.

Broertjes denkt hierbij onder meer aan vrijwilligers van het Rode Kruis, de brandweer en zelfs familieleden van bewoners, zo vertelde hij vanochtend in het NH-radioprogramma De Ontbijttafel. "Daar is acute hulp nodig", schetst hij de situatie bij De Bolder in Huizen en de Zonnehoeve in Hilversum.

Rode Kruis

In steeds meer ziekenhuizen en verpleeghuizen worden vrijwilligers van het Rode Kruis ingezet om te helpen. De helpers doen ondersteunend werk, zoals het verschonen van bedden, het rondbrengen van eten en drinken en het praten met mensen die behoefte hebben aan een gesprekje.

Ook kunnen ze kleine medische taken verrichten, zoals het meten van iemands bloeddruk. De reguliere artsen, verpleegkundigen en verzorgenden hebben zo meer tijd voor hun medische taken.

Het Rode Kruis heeft in totaal ongeveer 85.000 vrijwillige helpers beschikbaar. Hoeveel van hen al ingezet zijn, kan de organisatie niet aangeven, maar vooralsnog zit er nog rek in en is er nog geen tekort.