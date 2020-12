Pleun vangt jeugd op voor dagbesteding in atelier tijdens sluiting scholen

ALKMAAR - Met het sluiten van scholen zitten veel leerlingen thuis en slaan verveling en eenzaamheid toe. Pleun Bouman (28) richtte samen met Lianne van Lith (57) atelier Hemke op, waar vervroegde schoolverlaters en gedwongen thuiszitters terecht kunnen. "We zijn per direct open gegaan, juist voor de leerlingen die niet naar school kunnen en wel een vorm van dagbesteding nodig hebben", vertelt Pleun.

Lianne en Pleun zijn samen de praktijkhouders van Samen in Spel, een multidisciplinaire praktijk voor jeugd en volwassenen.

In atelier Hemke vangen zij tieners op op die tijdens de lockdown een plekje nodig hebben. Vanwege de lockdown gaf de gemeente Alkmaar toestemming voor een vervroegde opening. "We zijn open voor alle gezinnen die ontlast moeten worden wegens het sluiten van de scholen, ook in de weekenden."

Kinderen die om andere redenen thuiszitten, bijvoorbeeld vanwege een moeilijke thuissatie, krijgen niet alleen een dagbesteding maar ook de nodige begeleiding om uiteindelijk terug te kunnen stromen naar passend onderwijs of een arbeidsplek. "Naast een zinvolle invulling van de dag pakken we ook het probleem aan. Daar betrekken we het hele gezin uiteraard bij. Jongeren krijgen groepsgerichte trainingen en individuele behandelingen."

Uitvalsbasis

Tijdens haar loopbaan merkte Pleun dat er eigenlijk weinig zinvolle dagbestedingsplekken zijn voor jongeren die in een moeilijke thuissituatie verkeren en (tijdelijk) uitvallen op school of de arbeidsmarkt. "Veel jongeren liggen dan thuis de hele dag in bed, gamen of hangen op straat. Daarom besloten we deze uitvalsbasis voor de Alkmaarse jeugd te creëren."

Atelier Hemke is een winkel én dagbestedingsplek waar oude spullen een tweede kans krijgen en door jongeren worden omgetoverd tot 'pronkuweeltjes'. "Bijvoorbeeld kleding van een overleden dierbare waar een sjaal of babykleedje van wordt gemaakt."

Veilige plek

Naast het 'upcyclen' van producten werken jongeren mee in de winkel en zijn ze verantwoordelijk voor het onderhouden van de social media en de webshop. "We bieden hen een veilige plek om kennis en positieve ervaringen op te doen, zodat zij het leven weer aankunnen", aldus Pleun.