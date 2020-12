33 kilo vuurwerk ingeleverd op eerste inzamelingsdag

WEST-FRIESLAND - Bij het vuurwerkinzamelingspunt in Hoorn is gisteren op de eerste dag 33 kilo vuurwerk ingeleverd. Westfriezen krijgen tot en met 30 december de kans om vuurwerk dat momenteel verboden is in te leveren zonder daar een boete voor te krijgen.

Op de eerste inzamelingsdag wisten twaalf inwoners het inleverpunt aan de Nieuw Wal in Hoorn te vinden. De gemeente is te spreken over de eerste vangst. "Volgens ons is dit een redelijk goede opbrengst. Het ingeleverde vuurwerk belandt zo niet onder iemands bed of blijft niet in een schuurtje liggen waar het een gevaar kan vormen, dus dat is sowieso mooi meegenomen", vertelt een woordvoerder van de gemeente.

De komende twee dagen is het vuurwerkpunt van 13:00 tot 16:00 uur geopend in de kazerne in Hoorn. De gemeente hoopt dat nog meer mensen hun vuurwerk in komen leveren. "Hoe meer er ingeleverd wordt, hoe beter. We hopen dat mensen het de komende dagen ook weten te vinden, maar dat moet blijken."