Ook in West-Friesland kun je komende drie dagen vuurwerk inleveren

HOORN - West-Friezen die vuurwerk in huis hebben kunnen dit vandaag, morgen en woensdag inleveren in Hoorn. Door het hele land zijn inzamelpunten voor vuurwerk opgezet vanwege het landelijke vuurwerkverbod van dit jaar. Wie vuurwerk vervoert of afsteekt loopt het risico op een boete.

De Westfriese gemeenten willen met dit inleverpunt inwoners de mogelijkheid geven om van het al gekochte vuurwerk af te komen. Ook zwaar vuurwerk dat eerder al illegaal was kun je zonder consequenties inleveren.

Het inzamelpunt is bij de brandweerkazerne aan de Nieuwe Wal in Hoorn. Inwoners kunnen daar op 28, 29 en 30 december tussen 13.00 en 16.00 uur langskomen om vuurwerk in te leveren. De brandweermedewerkers nemen het vuurwerk in ontvangst.

De gemeente Hoorn laat weten dat het vuurwerk dagelijks door een gespecialiseerd bedrijf wordt afgevoerd. Vanwege de veiligheid wordt inwoners gevraagd om niet met het openbaar vervoer te komen, maar lopend of met eigen vervoer.