Hoornse vuurwerkverkoper: stel landelijk afsteekmoment in als corona voorbij is

HOORN - Als het aan vuurwerkverkoper Lodewijk Vermeer ligt, komt er als het coronavirus onderdrukt is een nieuw afsteekmoment. Het zou volgens Lodewijk een goede oplossing kunnen zijn voor de vuurwerkverkopers in Nederland. Door het één dag in het jaar te legaliseren kunnen zij het overgebleven vuurwerk verkopen en kunnen de vuurwerkliefhebbers in Nederland alsnog genieten van het vuurwerk.

"Als het virus uit de lucht is, laten we er dan één groot feest van maken en drie dagen vuurwerk verkopen", vertelt Lodewijk van Hoornvuurwerk op WEEFF Radio. "Stel een dag in en verkoop het vuurwerk wat er nog is en steek het dan in één keer af."

Door het vuurwerkverbod in te voeren hoopt de regering dat er dit jaar minder mensen in het ziekenhuis belanden door een ongeluk met vuurwerk. "Als we de druk in de ziekenhuizen wat kunnen verlichten door een vuurwerkverbod moeten we dat zeker doen. Ik ben natuurlijk ondernemer, maar ik ben ook gewoon mens."

Echter waarschuwen vuurwerkverkopers dat veel van de ongelukken ook vaak gebeuren met illegaal vuurwerk. "Met het goedgekeurde vuurwerk kunnen ook ongelukken gebeuren, want je moet het gewoon op een veilige manier afsteken. Maar doordat er aan het illegale vuurwerk soms een korte afsteeklont zit heb je geen tijd meer om weg te rennen en daar gebeuren de meeste ongelukken mee."

Het advies van Lodewijk is dan ook: "Begin er dit jaar maar niet aan en wacht tot volgend jaar."

Luister hier het hele interview terug met Lodewijk Vermeer op WEEFF Radio