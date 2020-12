Xavi (13) krijgt bedankvideo van Grapperhaus voor zijn sportieve actie tegen geweld

AMSTERDAM - Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft in een persoonlijke videoboodschap de 13-jarige Xavi Dors bedankt voor zijn inzet om het geweld in zijn buurt terug te dringen. Onder het motto 'voetballen voor veiligheid' organiseert Xavi sinds een paar maanden toernooien in Amsterdam-Zuidoost. "Xavi, alle lof voor de manier waarop jij je inzet voor veiligheid, leefbaarheid en gelijkheid in de buurt", zegt de minister in de video.

Xavi is natuurlijk heel trots op het bericht dat hij kreeg van de minister. Hij wist wel dat zijn vader in gesprek was met het ministerie van Veiligheid en Justitie maar dat dit het gevolg zou zijn had hij niet verwacht. "Ik wist niet goed wat ik moest zeggen", zegt Xavi als wij hem spreken naast het voetbalveldje vlak bij zijn huis, waar hij zijn eerste toernooi organiseerde.

Genoeg van het geweld in de buurt

Aanleiding voor zijn initiatief waren vier steekpartijen op rij in de buurt, afgelopen zomer. Steekincidenten waarbij zelfs kinderen gewond raakten. Zelf zei Xavi bij zijn eerste toernooi: "Ik wil dat kinderen zich veilig voelen en als ze voetballen hebben ze geen tijd en aandacht voor kattenkwaad." Het initiatief is ook opgevallen in Den Haag en met zijn bedankvideo wil de minister ongetwijfeld Xavi als rolmodel in beeld schuiven, in de hoop dat goed voorbeeld goed doet volgen.

Verder dan Zuid-Oost

Xavi kondigt aan zijn strijd tegen geweld ook in 2021 voort te zetten. "We willen ook volgend jaar weer veel evenementen gaan organiseren tegen geweld, en als het in Zuidoost allemaal goed loopt, willen we ook in andere steden dingen gaan organiseren", aldus Xavi.

Hij is erg trots op wat hij tot nu toe heeft bereikt, maar hoopt wel op meer steun voor zijn initiatieven. "Het zou goed zijn als ook andere mensen dit soort dingen zouden organiseren" vindt Xavi.