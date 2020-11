Geweld in Amsterdam-Zuidoost neemt toe: "Er zijn meer rolmodellen nodig"

AMSTERDAM- Schiet- en steekpartijen, overvallen en mishandelingen, de afgelopen maanden is het geweld in Amsterdam-Zuidoost flink toegenomen. Dat ziet ook rapper Tur-G. In zijn nieuwe videoclip spreekt hij zich uit tegen het geweld, maar wel in een taal die zijn generatiegenoten in Zuidoost verstaan.

De videoclip van Tur-G lijkt in alles op de 'drill-rap'-video's die onder jongeren zo populair zijn. Maar waar in drill-rap geweld vaak wordt verheerlijkt, spreekt Tur-G zich juist uit tegen geweld. "Jongeren kijken eerder naar gewelddadige clips, dan naar positiviteit."

Zijn clip is inmiddels ruim een half miljoen keer bekeken. Hij heeft bedreigingen ontvangen, maar dat vind hij niet erg. Dat betekent dat zijn clip de aandacht trekt. Tur-G wil laten zien dat geweld helemaal niet gangster is. "Je moeder helpen, dat is pas gangster", rapt Tur-G in de studio.

Geweld geen nieuw verschijnsel

Volgens criminoloog Marget Drogt is geweld in die buurt niets nieuws. Al generaties lang hangt er in Zuidoost een straatcultuur. "Je ziet dat de jongeren in het 'nu' leven. 'Er moet vandaag iets geregeld worden en morgen zien we wel weer verder'. Het is een overlevingsmentaliteit."

Volgens Drogt staat er telkens weer een nieuwe generatie op die geen aansluiting heeft met de vorige generaties. Terwijl de jongeren van toen zoveel kunnen betekenen voor de jeugd van nu. "Mensen die de straat begrijpen, die de normen en waarden van de straat snappen, zijn ook de mensen die het verschil kunnen maken."

Meer rolmodellen

Daar sluit Tur-G zich bij aan. "Ik denk dat het stadsdeel meer gebruik moeten gaan maken van rolmodellen. Dan heb je ook echt een voorbeeld aan iemand. Iemand van wie je denkt: 'Wow, deze persoon heeft ongeveer hetzelfde als ik meegemaakt, maar diegene is nu goed bezig. Zo wil ik ook zijn.'"