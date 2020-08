Xavi Dors (12) voetbalt voor veiligheid: "de jeugd moet zich altijd veilig voelen"

AMSTERDAM - De 12-jarige Xavi Dors is het geweld in Amsterdam-Zuidoost zat. Na vier steekincidenten deze zomer was de maat vol. Xavi wilde iets doen tegen het geweld in zijn buurt. Daarom organiseerde hij een voetbaltoernooi: voetballen voor veiligheid. "Er is veel geweld in Zuidoost, op deze manier wil ik het oplossen"

Pas 12 jaar is hij, maar Xavi wilde iets doen na de vele geweldsincidenten in Amsterdam-Zuidoost. "Ik heb dit toernooi georganiseerd voor veiligheid voor de jeugd. Dat ze zich altijd veilig voelen", zegt hij. Xavi ging na het steekincident in het Nelson Mandelapark naar zijn vader toe. Zijn vader zet zich regelmatig in voor de buurt. Hij vindt het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen. "Xavi wilde graag helpen. Hij wilde iets met voetballen organiseren, dat hebben we gedaan", vertelt zijn vader.

Quote "Als je gewoon plezier hebt met elkaar, dan wil je de ander geen pijn doen" deelnemer van het voetbaltoernooi voetballen voor veiligheid

Met het voetbaltoernooi wil de 12-jarige de veiligheid in Zuidoost aanpakken. "Ze moeten geen stoute dingen gaan doen, maar gewoon hier met plezier gaan voetballen", zegt Xavi. Andere jonge deelnemers zijn het helemaal met hem eens: "Als je gewoon plezier hebt met elkaar, dan wil je de ander geen pijn doen", zegt een jongen. Steentje bijdragen Het voetbalveld is voor Xavi niet onbekend. Als jeugdspeler voor onder andere Ajax en FC Utrecht zet hij zich met voetbal in als voorbeeld voor zijn 12.000 volgers. "Ik ga ze proberen te motiveren", zegt hij. "Iedereen kan een steentje bijdragen." Zijn volgers meldden zich ook massaal aan voor het event. Met meer dan 100 aanmeldingen kon niet eens iedereen meegenomen worden in het toernooi. Dit is niet het enige moment deze zomer waar Xavi kinderen motiveert en inspireert. Hij heeft deze zomer ook workshops gegeven op de zomerschool in Amsterdam Zuidoost. En de aanmeldingen die zich bij dit toernooi niet konden melden, die krijgen zeker nog een kans. Het toernooi is omgezet in de stichting Voetballen voor veiligheid. En via Instagram houdt Xavi zijn volgers op de hoogte van zijn volgende inspirerende stap.

