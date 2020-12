Mensen genieten van storm Bella: 'Effe lekker uitwaaien, dat is fijn!'

"Dan is het juist leuk, toch? Heerlijk. Even kijken hoe hoog de zee is", verklaart een moeder haar komst. Samen met haar zoon geniet ze van het strand van Egmond aan Zee. "Als je de zee zo ziet, is dat mooi",vult een andere vrouw aan. Zij is samen met haar gezin naar het strand gekomen. Haar zoontje ontdekt nog een voordeel: "Het waait super hard dus dan kan ik ook super hard rennen!"

Zo aan het einde van het jaar komt deze storm voor sommigen als geroepen: "Een beetje koud maar wel genieten. Even alle kerstperikelen uit je hoofd laten verdwijnen en op naar oud en nieuw."

