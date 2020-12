Storm Bella raast over de provincie, vanmiddag minder onstuimig

NOORD-HOLLAND - Storm Bella raast op dit moment over de provincie. Het KNMI heeft code geel afgegeven vanwege zware windstoten die veroorzaakt worden door de storm.

Weerman Jan Visser sprak gisteren al over 'binnenblijf weer'. Rond het IJsselmeer kunnen zware windstoten voorkomen van 80 tot 90 kilometer per uur. Aan de kust zijn zeer zware windstoten tot 110 kilometer per uur niet uitgesloten.

Vanmiddag wordt het minder onstuimig, maar het blijft winderig, koud en nat.