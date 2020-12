Waarschuwing voor windstoten tot 110 kilometer per uur: "Echt binnenblijf weer"

Het is een Tweede Kerstdag met 'echt binnenblijf weer', zegt NH-weerman Jan Visser. Want naast veel regen, waarschuwt het KNMI vanavond, vannacht én morgenochtend voor zware windstoten tot wel 110 kilometer per uur.

Het KNMI heeft code geel afgekondigd voor Noord-Holland en de Wadden. Ook bestaat er nog een kans dat code oranje wordt afgegeven, benadrukt Visser. "Daar beslist het KNMI waarschijnlijk vanmiddag over."

Deze ochtend is het in het zuidoosten van het land bewolkt met af en toe wat zon. Maar vanmiddag en vanavond neemt de wind flink toe. In de avond komen in de kustprovincies zware windstoten voor uit zuidwestelijke richting tot 80 kilometer per uur. In de kustgebieden kunnen die zelfs oplopen tot 90 kilometer per uur en aan de kust tot 110.

Écht heftig weer

"Het is een dag met veel regen en wind, na gisteren een zonnige Eerste Kerstdag te hebben gehad. Al gaat het vandaag nog wel, want morgen wordt écht heftig weer verwacht", zegt Visser.

Even uitwaaien op het strand na een feestelijk kerstdiner(s) zit er dus niet in. Visser: "Dit weer is het slechtste wat je kunt hebben."