'Hectische toestanden' op Schiphol door storm Bella

SCHIPHOL - Storm Bella heeft voor een onstuimige ochtendpiek gezorgd op Schiphol. Vanwege rukwinden die opliepen tot zo'n 80 kilometer per uur moesten meerdere piloten de landing afbreken, rondjes vliegen en het op een andere baan nog eens proberen.

Een Boeing van KLM landt tijdens februaristorm Ciara op Schiphol - NH Nieuws / Doron Sajet

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet Vanwege het vele vliegverkeer dat tegelijk Schiphol naderde had Luchtverkeersleiding Nederland tijdelijk twee landingsbanen open gesteld. Maar met windsnelheden van 80 kilometer per uur uit het zuiden, was een landingspoging op de zuidwestelijke Schiphol-Oostbaan voor meerdere piloten een te grote uitdaging. Maar zelfs op de gunstig gelegen Polderbaan is er vanochtend wat vaker doorgestart. Uur extra vliegtijd Oud-verkeersvlieger Ruud Holswilder uit Bergen tweette over 'hectische toestanden' op Schiphol. Op de screenshots die hij plaatste zijn de landingspogingen te zien van vier vluchten, waaronder een van het Turkse SunExpress dat na een mislukte nadering op zowel de Oostbaan als de Polderbaan boven de Noordzee rondjes vloog voordat hij het een derde keer ging proberen. Rond 8.00 uur landde het toestel uit Izmir veilig op de Polderbaan. Tussen de eerste poging en de uiteindelijk landing zat een uur extra vliegtijd. tekst gaat door onder de tweet

LVNL liet na een aantal mislukte landingen de Schiphol-Oostbaan sluiten en stuurde al het vliegverkeer naar de Polderbaan. Tegen 9.30 uur was de landingspiek voorbij en kreeg de vogelwacht van de verkeersleider ruim de tijd om de Polderbaan te controleren. Het luchtruim van Schiphol was zelfs even helemaal leeg, iets dat voor corona overdag ondenkbaar zou zijn geweest. Inmiddels wordt er weer geland en gestart vanaf Schiphol, maar hoeft het vliegverkeer geen extra wachtrondjes te draaien voor het aan de beurt is om te mogen landen.