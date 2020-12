Plannen huisvesting arbeidsmigranten zetten kwaad bloed bij buurtbewoners Andijk

ANDIJK - Bewoners aan de Dijkweg in Andijk keken afgelopen week raar op toen er een brief op de deurmat viel waarin stond dat er mogelijk arbeidsmigranten in de straat worden gehuisvest. Voor aanwonenden was het een zeer onaangename verrassing aangezien ze in het verleden al veel overlast hebben gehad van arbeidsmigranten.

Quote

Daarmee leek de kous af maar tot grote verbazing van omwonenden heeft meneer Schoon alsnog een woonvergunning aangevraagd bij de gemeente. Middels een brief werden zij daar deze week over ingelicht.

"Nu begint de ellende weer van voor af aan", blikt direct aanwonende Chris de Lange vooruit op de situatie. Ook zijn twee buurmannen Roy van der Ven en Ab van 't Hof kijken op tegen de eventueel nieuwe huisvesting voor arbeidsmigranten. "De nachten, geen oog dicht doen, de pokke herrie. Ik word er helemaal zat van", aldus Van der Ven, die geboren is in Den Haag en inmiddels vijftien jaar in Andijk woont.

Van der Ven lijdt aan chronische leukemie en zijn nachtrust is erg belangrijk voor hem. De drie buren zijn daarom een petitie gestart om de woonvergunning tegen te houden. Daarmee hopen ze de gemeente te kunnen weerhouden van het plan.

Geen zorgen

In het huidige plan staat dat meneer Schoon zelf ook in één van de woningen gaat wonen. Op die manier kan hij de overlast zelf in de gaten houden. Maar de drie buren zijn bang dat hij na het binnenhalen van de vergunning, zijn huis weer verkoopt en dat er nog meer arbeidsmigranten zullen komen."Hij verkoopt straks het hele circus en peert hem. En ons met de ellende laten zitten", voorspelt Van 't Hof.

Maar volgens Schoon hoeven de buurtbewoners zich nergens zorgen over te maken. "De gemeente laat maximaal tien personen toe en de eerste jaren blijf ik hier zitten. Maar de buren kunnen misschien ook wel gaan verhuizen", aldus Schoon.

In januari staat er een hoorzitting op het programma met alle betrokkenen. Later zal de gemeente een besluit nemen.