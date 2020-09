Provincie biedt helpende hand in oplossen (illegale) huisvesting arbeidsmigranten

NOORDKOP - Al jaren is de huisvesting van buitenlandse arbeidsmigranten een groot probleem in de kop van Noord-Holland. De provincie heeft nu een helpende hand uitgestoken en gaat meezoeken naar geschikte locaties. Daarnaast zal er door de gemeenten strenger worden gehandhaafd op illegale huisvesting.

De komende jaren is voor duizenden buitenlandse werknemers, afkomstig uit Midden- en Oost-Europa en werkzaam in de land- en tuinbouw, huisvesting nodig, zo bleek uit onderzoek. Ondanks pogingen van de Noordkopgemeenten om net dak boven het hoofd voor deze mensen te vinden, lukt dit niet altijd. Vaak maken inwoners en omwonenden bezwaar tegen de plannen, waarna meestal alleen illegale verblijven voor de werknemers overblijven.

Weinig plekken

Kleinschalige plannen voor huisvesting worden meestal wel goedgekeurd, zo bleek twee weken geleden uit een vergadering van de gemeenteraad van Hollands Kroon. Er werd opgesomd welke huisvestingsplannen wel, niet en nog niet waren goedgekeurd. In de meeste gevallen ging het bij de vergunde plaatsen om enkele tientallen overnachtingsplekken. Daar voldoet ook het recentste verzoek aan van een pand aan de Betonweg in Hippolytushoef, in de jaren 80 beroemd en berucht door discotheek Klein Parijs die daar toen gevestigd was. Vanaf eind dit jaar moeten er achttien buitenlandse werknemers kunnen wonen.

De provincie wil meer vaart zetten achter de zoektocht naar legale huisvesting door actief mee te zoeken met de drie gemeenten Den Helder, Schagen en Hollands Kroon. Hiervoor wordt gekeken naar plekken in de buurt van dorpen en steden in de Noordkop. Als de Provinciale Staten er volgende maand mee instemt, wordt het onderzoek met medewerking van belanghebbenden gestart. Deze is naar verwachting in maart 2021 afgerond.

Illegale huisvesting

Daarnaast zal strenger worden gehandhaafd op illegale huisvesting, zo kondigen de instanties aan: "Daarnaast zullen alle buitenlandse werknemers, net als iedere inwoner van Nederland moeten worden opgenomen in het basisregister personen van de gemeente. Voor kortverblijvende buitenlandse werknemers geldt die wettelijke verplichting niet. Voor hen geldt dat zij in het verplichte nachtregister van het logiesverblijf worden opgenomen."