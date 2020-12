Ecomare vindt levende maanvis in NIOZ-haven

TEXEL - De maanvis die vanmorgen in een hoekje van de NIOZ-haven werd gevonden, is meegenomen naar natuurcentrum Ecomare op Texel. Ondanks dat de vissen in december vaker in de Noordzee voorkomen, zegt ecoloog Arthur Oosterbaan op NH Radio dat de vis écht was verdwaald. "Hij hoort in open zee thuis."

Maanvissen zijn de zwaarste beenvissen die er bestaan, zegt Oosterbaan. "Maar dit is een kleintje: zestig centimer ongeveer. Voor onze streek is dat normaal."

Volgens de ecoloog groeien ze hun hele leven door. "Hoe ouder, hoe groter en dikker ze worden. Een maanvis kan wel vier meter lang worden en dan wegen ze een ton."

Gesloten

Ecomare is vanwege de coronamaatregelen gesloten voor bezoekers, maar het werk gaat wel gewoon door. Het natuurcentrum vangt onder meer zeehonden op als ze gewond of verzwakt zijn. "Het vinden en ophalen van dode zeehonden gaat gewoon door", bevestigt Oosterbaan. Maar ze beperken zich niet alleen tot zeehonden. "We kregen een melding van een dode zeehond en toen van een maanvis, een levende."

De maanvis komt vanuit het noorden aangezwommen. "Ze gaan in de zomer naar het Noordpoolgebied, dan trekken ze terug en nemen ze bij Schotland de verkeerde afslag en zo sukkelen ze dan in de Noordzee."

Het is bijzonder dat de maanvis nog leeft, want ze zijn meestal dood als ze aanspoelen in december. "Hij zwemt goed rechtop in het aquarium. Maar wil hij weer terug naar de Noordzee, moet hij eerst voldoende opknappen."