Zeevisser spot zeer zeldzame maanvis voor kust van IJmuiden: "Helemaal te gek"

IJMUIDEN - Visser Kees Koper zag afgelopen week een wel heel speciale zeebewoner voor de kust van IJmuiden: een maanvis. Die komen slechts zeer sporadisch voor in de Nederlandse wateren. Een bijzondere 'vangst' dus, voor Koper.

"Ja dat was wel heel cool", vertelt hij enthousiast aan NH Nieuws. "Ik heb de boot nu zeventien jaar en dit is pas de tweede keer dat ik een maanvis in levende lijve heb gespot."

Klimaatverandering

De vissoort maakt van nature ook niet zulke noordelijke uitstapjes. In mei en juni komen ze wel veel voor langs de kust van Zuid-Frankrijk. Volgens Koper heeft de opwarming van de aarde invloed op het gedrag van de dieren. "Ik zie de laatste jaren ook regelmatig tropische vissen, en zeebrasem. Die zag je twintig jaar geleden echt nog niet!"

In de video die de visser maakte van de maanvis is te zien dat het dier er opmerkelijk bij ligt: plat op het wateroppervlak. "Dat doen ze om zichzelf op te warmen aan de zon", weet Koper. "Het ziet er wel grappig uit."

Gaaf

Ook de sportvissers die met hem mee waren op de boot, waren onder de indruk. "Die vonden het hartstikke gaaf. En dat was het ook wel, want dit gebeurt dus zeker niet elke dag!"