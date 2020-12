Dieren in Ecomare missen hun publiek: "We moeten ze extra aandacht geven"

TEXEL - Net als alle andere dierentuinen is ook Ecomare gesloten voor publiek. Slecht nieuws voor dierenliefhebbers maar ook voor de dieren zelf, want zij missen nu de aandacht van hun bezoekers. Aan dierenverzorgers nu de taak om hun beestjes extra aandacht te geven. Een van deze verzorgers is Rowanne Huisman, van Ecomare.

Volgens Huisman is het een serieus probleem en ook zij merkt dat de dieren in Ecomare hun fans missen. "Bij de vorige lockdown hebben we het ook al gemerkt. Bepaalde dieren zoals zeehonden, robben en bruinvissen missen de mensen echt. Die moeten we extra aandacht geven. Bij de vissen en vogels ligt dat waarschijnlijk wat anders, voor hen maakt het minder uit."

Dierenverzorgers doen er alles aan om de diertjes toch te vermaken. Zo krijgen ze in Ecomare meerdere malen per dag voer of maken ze bijvoorbeeld balletjes met vis erin. "Daar kunnen de zeehonden mee spellen. Of emmertjes met ballen die zinken, dan is het een opgave om bij het eten te komen. Zo worden ze mentaal toch nog een beetje uitgedaagd", legt Huisman uit.

Niet alleen de dieren, ook de dierenliefhebbers moeten een beetje geëntertaind worden de komende tijd. Ook hiervoor heeft Ecomare iets bedacht. "We hebben sowieso een webcam staan op ons zeehondenverblijf, die kan iedereen volgen. Ook gaan we extra veel filmpjes en foto's delen van onze dieren, zodat iedereen er toch een beetje bij kan zijn"

Onderzoek

De komende tijd gaat de dierentuin onderzoeken hoe hun dieren reageren op het wegblijven van hun bezoekers. "We gaan het écht onderzoeken. Het is wel grappig want afgelopen weekend was het best druk en toen kwamen de robben gewoon niet naar buiten om te eten. Ze waren helemaal niet meer gewend waren aan zoveel mensen", vertelt Huisman lachend.