Zeehonden Ecomare laten zich gedoneerde vis goed smaken: al 3.000 emmers binnen

In totaal is er voor zo'n 30.000 euro gedoneerd, wat voldoende is voor 3.000 emmers. "Dat is een geweldige steun!", twittert Ecomare. Hoewel de meeste donateurs geld gaven om vis mee te kopen, was er één uitzondering: Texelaar Axel Wetsteen kwam langs met tientallen makrelen.