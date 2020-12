Acht coronadoden in de regio, planbare zorg voorlopig niet verder afgeschaald

ALKMAAR - Ondanks de strenge lockdown grijpt het coronavirus nog steeds om zich heen. Ook in de regio Noord-Holland Noord loopt het aantal besmettingen snel op. In de gemeente Alkmaar zijn de meeste besmettingen geregistreerd.

In de periode van 9 tot en met 22 december telt de gemeente Alkmaar 679 besmettingen. Twee mensen liggen momenteel het ziekenhuis. Vier mensen zijn overleden aan het virus.

Regionale cijfers

In Heerhugowaard werden er 526 besmettingen gemeld en drie ziekenhuisopnames. Twee mensen overleden in deze periode aan het virus. In Heiloo zijn er 134 nieuwe besmettingen geconstateerd, maar ziekenhuisopnames en sterfgevallen bleven uit.

Castricum heeft er deze periode 255 nieuwe besmettingen bijgekregen. In de gemeente zijn geen nieuwe ziekenhuisopnames gemeld. Er is één persoon overleden aan het virus.

In Langedijk zijn er 238 positieve testen gemeld. In de gemeente zijn geen sterfgevallen. Wel werd een coronapatiënt opgenomen in het ziekenhuis.

In Bergen zijn deze periode 154 nieuwe besmettingen geconstateerd. Eén persoon is overleden. Er zijn geen nieuwe ziekenhuisopnames.