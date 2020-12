Ziekenhuizen schalen alle niet-urgente reguliere zorg af om coronadrukte voor te zijn

Die maatregelen moeten er samen voor zorgen dat de piek van de tweede golf, die in januari wordt verwacht, te behappen blijft voor de zorg. "Het is echt alle hens aan dek in de ziekenhuizen de komende weken", aldus Van Ark. "Helaas moet planbare reguliere zorg in deze bijzondere periode toch worden afgeschaald."

De afschaling omvat vooral operaties die niet acuut zijn. Dat betekent dat bijvoorbeeld oncologische zorg en zorg voor mensen met ernstige psychische klachten gewoon doorgaat. Eind oktober werd als eis gesteld dat de behandeling binnen zes weken nodig moet zijn om blijvende gezondheidsschade of verlies van levensjaren te voorkomen.

Personeel

Naast de toenemende druk op de IC, speelt ook het hoge ziekteverzuim onder zorgpersoneel een rol in de keuze om de zorg landelijk af te schalen. Door de hoge werkdruk en coronabesmettingen vallen steeds meer zorgmedewerkers uit. "Daar komt bij dat de roosters door de kerstperiode nog lastiger te vullen zijn."