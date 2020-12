Ed leert senioren online bridgen: "Meerdere 90-jarigen over de streep getrokken"

OUDORP - De 175 leden van Bridge Club Oudorp (BCO) kwamen altijd twee keer per week bij elkaar voor een potje bridge. Door het coronavirus en de maatregelen vereenzamen steeds meer leden, en raken vooral de ouderen in een sociaal isolement. Om spelers weer aan het bridgen te krijgen besloot voorzitter van de technische commissie Ed van Kuipers de club naar het online speelveld te verplaatsen. "Nog altijd speelt de helft van de leden niet, maar we zijn trots op de helft voor wie we wél een oplossing hebben weten te vinden."

De verscherpte maatregelen in oktober leidden ertoe dat de fysieke bijeenkomsten voor de rest van het jaar toch werden geschrapt. Ed besloot de leden in contact te brengen met Stepbridge, de officiële internetbridgeclub van de Nederlandse Bridge Bond. En daar is iedereen van de BCO hem ontzettend dankbaar voor.

"Maar voor wie wel kon en wilde komen, hebben we alles zo veilig mogelijk georganiseerd. Er was daardoor minder ruimte beschikbaar en men kon nog maar één keer per week komen spelen, maar toch was iedereen blij dat we elkaar konden ontmoeten", vertelt Ed tegen mediapartner Alkmaar Centraal .

Spelers van BCO kwamen iedere maandagavond in buurthuis de Wachter en op woensdagmiddag in wijkcentrum de Oever samen om te bridgen. Na een versoepeling van de maatregelen kon de competitie worden voortgezet, maar veel leden durfden dat niet aan.

Ed is wedstrijdleider, maar helpt leden ook om online hun weg te vinden. Hij bezoekt hen thuis en speelt desnoods een paar avonden samen met ze als partner. "Zo heeft hij zelfs al meerdere 90-jarigen over de streep getrokken om mee te doen, zij zijn hem bijzonder dankbaar want het is soms hun enige verzetje in de week", vertelt voorzitter Nico Glandorf.

Isolement

"Hij doet er echt alles aan de mensen weer aan het bridgen te krijgen en ze uit het isolement te halen in deze coronatijd", vervolgt hij. "We bevinden ons in een bevoorrechte positie met Ed, er zijn genoeg clubs die geen 'Ed' hebben en nu dus niet door kunnen spelen."

Nog altijd zijn er leden die het online spelen niet aandurven of het ongezellig vinden. "Die hopen we in 2021 weer in De Wachter en De Oever te mogen begroeten, in goede gezondheid welteverstaan", besluit Ed.