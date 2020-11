Heemsteedse ouderen krijgen dj-les: "Al die knopjes, heel indrukwekkend!"

HEEMSTEDE - "Oh ja, nou hoor ik de bass!" klinkt het door ontmoetingscentrum Heemstroom in Heemstede. Een groepje ouderen krijgt daar dj-les van de leden van de Haarlemse dj-school. Een experiment van stichting Zorgbalans, want het draaien aan knopjes en het luisteren naar muziek zou goed zijn voor mensen met neurologische problemen.

"Ik vind dit leuk, muziek is zo belangrijk. Het maakt dat het leven niet somber is", aldus mevrouw Vroom. Er zitten zoveel schuiven en knoppen op de draaitafel, ze moet er even aan wennen. Maar gelukkig is Pascal, beter bekend als dj Bowie, bij haar om uit te leggen hoe alles werkt. Een tafel ernaast zit mevrouw Breeuwer. "Al die knopjes. Straks doe ik wat verkeerd en gaat de hele boel de lucht in", lacht ze.

"Door middel van muziek te maken, aan knopjes te draaien en naar licht te kijken zorgen we ervoor dat het deel van het 'haperende brein', zoals bij dementie, weer goed geactiveerd wordt", vertelt Michelle van Iersel van stichting Zorgbalans. "Deze mensen komen hier normaal wekelijks in het ontmoetingscentrum en wonen allemaal nog thuis. We proberen telkens zinvolle activiteiten met ze te doen en het is ontzettend gaaf om samen iets nieuws uit te proberen vandaag."

De ouderen hebben er duidelijk plezier in. Een enkeling vertrekt in de pauze. "Dit is niks voor mij." De dj's vertellen geduldig en vol enthousiasme over hun werk en de techniek. "Ik blijf erbij hoor, er kan niets misgaan", stelt een dj een van de leerlingen gerust. Pascal Bouberg Wilson, die de les coördineert, is tevreden. "Superleuk om deze mensen te laten zien wat wij nou eigenlijk doen. We leggen ze uit wat er allemaal in de muziek veranderd is. Dat we nu bijvoorbeeld drumcomputers gebruiken in plaats van drummers en dat we muziek op een usb-stickje kunnen zetten."

'Liever Danny Vera'

"Ik ben te vroeg geboren", concludeert mevrouw Breeuwer na de cursus. Ze heeft heel wat geleerd, maar vindt de housemuziek toch iets te veel van het goede. "Ik luister liever naar Danny Vera op een regenachtige zondagmiddag." Mevrouw Vroom zit te dansen op haar stoel als Pascal even laat horen hoe 'zijn' beats klinken. Met het licht uit en de discobol aan. "Dit houdt je in beweging en maakt je nieuwsgierig. Mijn jongste zoon is ook dj geweest en die zal het wel heel leuk vinden om mij nu zo te zien."

De dj-cursus zal de komende weken in nog negen ontmoetingscentra van stichting Zorgbalans worden gegeven.