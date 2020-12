Primera dicht, druk op supermarkt neemt toe: 'Laatste pakketophaalpunt in Wijk aan Zee'

WIJK AAN ZEE - Het merendeel van de winkels van winkelketen Primera is sinds afgelopen weekend gesloten, zo ook het filiaal van Ed van de Watering in Wijk aan Zee. Daarmee is ook de laatste pinautomaat in het dorp buiten gebruik en blijft de supermarktketen Spar over als enige pakketophaalpunt.

Het merendeel van de winkels van Primera heeft sinds afgelopen weekend hun deuren gesloten, omdat de onduidelijkheid voor klanten wat ze wel en niet mochten kopen groot was. Veel winkeliers werden geconfronteerd met nijdige klanten, daarnaast bleek alleen open blijven om als pakketophaalpunt te dienen niet rendabel. Ook het overgrote deel van de winkels van Audax (eigenaar van Bruna), AKO en The Read Shop is sinds gisteren dicht.

"Een klant werd boos toen ik hem moest vertellen dat ik hem wel een postzegel kon verkopen, maar niet de rouwkaart die hij nodig had", vertelt Van De Watering. "Daarnaast mag ik geen tijdschriften verkopen, maar als de klant even naar de supermarkt loopt voor datzelfde tijdschrift, mag hij wel weer bij mij terugkomen om het te laten versturen."

In het geval van Wijk aan Zee betekent dat daar nu alleen de supermarkt nog open is en dat zij ook het enige pakketophaalpunt in het dorp zijn. Filiaalmanager Leon Poliste heeft met de feestdagen in zicht extra mankracht ingezet om te helpen met de grote hoeveelheid pakketjes. "Ik had liever gezien dat Van De Watering zijn winkel niet had gesloten, maar ik begrijp het volkomen. Openblijven en niets mogen verkopen, dat levert niets op."

Om geld te pinnen moeten de inwoners van Wijk aan Zee nu naar de supermarkt. De enige pinautomaat dat het dorp heeft, staat in de winkel van Van De Watering. In de afgelopen dagen is de vraag om contant geld te kunnen pinnen aan de kassa bij Poliste toegenomen. "We proberen aan die vraag te kunnen voldoen, maar moeten regelmatig klanten naar Beverwijk verwijzen waar wel pinautomaten zijn", aldus Poliste.

Iets te doen

Hoewel Van De Watering tot 19 januari gesloten blijft, kunnen inwoners hem gewoon bellen voor bestellingen. "Postzegels, boeken, sigaretten of staatsloten, ik bezorg het allemaal aan huis, geen enkel probleem", zegt Van De Watering. "Dan heb ik tenminste nog iets te doen."