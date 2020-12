Hervatting topsportcompetities blijft een lastig verhaal

In het zaalvoetbal is het nog niet zover. Vandaag moeten de clubs terugkomen bij de KNVB en moeten ze het unaniem eens zijn over de hervatting van de competitie. Hovocubo-trainer Sander van Dijk hoopt op hervatting van de competitie, maar vreest van niet. "Wij willen heel graag zo snel mogelijk hervatten binnen de mogelijkheden die er zijn. Ik denk dat alle clubs dat willen, maar of het ook kan is een ander verhaal."

Inmiddels mag Hovocubo weer ouderwets trainen, maar wel met strenge protocollen. Van Dijk is daar uiterst blij mee, want in januari komt Hovocubo in actie in de Champions League van het zaalvoetbal. Dan wacht de ijzersterke tegenstander Inter FS uit Spanje.

Kosten coronatests

Het grote probleem bij de meeste competities zijn de kosten die gemaakt worden voor de coronatests. Die moeten de clubs zelf dragen. "Door het NOC-NSF wordt er groot ingekocht. Hoe groter het volume des te lager de prijs", aldus Den Helder Suns trainer Peter van Noord. De club uit de Noordkop heeft al eerder aangegeven dat zij zich de kosten kunnen veroorloven. Toch is dat bij veel clubs een probleem.

Vrouwenbasketbal

Bij de vrouwen hopen ze op 9 januari de competitie te hervatten. Trainer Mario Bennes van de vrouwen van Den Helder is al te spreken over het feit dat zijn team überhaupt weer mag trainen. "Als ik nu zou moeten zeggen wij kunnen niet spelen dan zakt de moraal in de kerstboomblubber", aldus Bennes.