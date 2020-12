Waterpolo denkt aan hervatting eredivisie in februari

AMSTERDAM - De eredivisie waterpolo gaat mogelijk nog later van start dan na het einde van de geplande lockdown. De KNZB laat weten dat het een hervatting in februari overweegt.

Wat de hervatting voor het waterpolo extra lastig maakt, is dat medewerking van de zwembaden noodzakelijk is. De KNZB zegt dat er een brief door het Ministerie van VWS en NOC*NSF naar de betreffende veiligheidsregio’s zal worden gestuurd met het verzoek aan de zwembaden om medewerking te verlenen aan de eredivisieclubs.

In de de competitie voor mannen en vrouwen spelen twee Noord-Hollands teams: ZV De Ham en ZV de Zaan.

OKT en beker

“Met de Olympische Kwalificatie Toernooien voor de dames (17-24 januari) en de heren (14-21 februari) in het vooruitzicht, mikken we nu op een herstart van de eredivisie in februari. Dat geeft de eredivisieteams de mogelijkheid om zich in teamverband voor te bereiden en oefenwedstrijden te spelen. De bekercompetitie komt helaas te vervallen", aldus competitieleider Ilse Sindorf.