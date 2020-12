Nog geen besluit over hervatting eredivisie zaalvoetbal

AMSTERDAM - Het is nog de vraag of en wanneer de eredivisie in het zaalvoetbal zal worden hervat. Woensdagavond stond er een overleg gepland tussen de KNVB en de clubs. De bal ligt nu bij de clubs en maandag moeten ze dit terugkoppelen naar de voetbalbond.

Er liggen een aantal scenario's op tafel. Eén van die scenarios is dat er per direct wordt begonnen met trainen en dat competitie in januari zal worden hervat. Een ander scenario is dat de hervatting van de competitie voorlopig wordt uitgesteld en dat men wacht op versoepelingen.

Testbereidheid

Alles valt of staat met de testbereidheid van de clubs. De kosten voor de coronatest zullen gedragen moeten worden door de sportclubs zelf en niet iedere club heeft daar budget voor. De sportclubs hebben nu dus wat bedenktijd.