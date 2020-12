Levensgroot verlicht hart voor Zaans Medisch Centrum: 'Ontroerend beeld'

ZAANDAM - In de Zaanstreek worden op verschillende plekken harten geprojecteerd. Zo ook bij het Zaans Medisch Centrum (ZMC). Martine Rebel, manager zorg en lid van het beleidsteam, vindt het een mooi gebaar. Het coronavirus heeft veel impact op het personeel: "Voor ons is het nooit weggeweest."

Het hart is in deze dagen dan ook heel welkom. Martine vertelt op NH Radio dat het virus vanaf maart onderdeel is van het werk. Hoewel sommige mensen de teugel tijdens de feestdagen laten vieren, benadrukt zij dat het ontzettend belangrijk is om je te houden aan de maatregelen.

Moeilijke periode

Op dit moment ziet ook het ZMC, net als andere ziekenhuizen, het aantal patiënten toenemen. Dit legt extra druk op het zorgpersoneel. Martine: "We zijn volop bezig met de puzzel. Je vraagt aan iedereen weer wat extra's." Toch denkt de manager zorg dat het goedkomt. "Maar makkelijk is het niet."

Het is niet bekend tot wanneer het hart is te zien.