Geen militair verpleegkundige naar Zaans Medisch Centrum

ZAANSTAD - Het Zaans Medisch Centrum (ZMC) krijgt in de strijd tegen corona vooralsnog geen militaire hulp. Tijdens de eerste golf kreeg het ziekenhuis hulp van Defensie. Vorige week heeft het ziekenhuis opnieuw om militaire steun gevraagd , maar de aanvraag voor één verpleegkundige is nu afgewezen.

In plaats van militaire zorgmedewerkers naar een ziekenhuizen met capaciteitsproblemen te sturen, heeft het Ministerie van Defensie besloten om in het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC) ongeveer honderd militaire zorgmedewerkers in te zetten, die daar specifieke COVID-zorg leveren aan patiënten uit het hele land.

"Met de hulp van Defensie kan het UMC Utrecht hierdoor 26 patiënten meer opvangen, waardoor het ook COVID-patiënten kan overnemen van ziekenhuizen die tegen de grenzen van hun capaciteit aanlopen", vertelt woordvoerder Majoor Drs. Peter de Bock. De totale capaciteit wordt hiermee uitgebreid van 26 naar 52 bedden.

Reguliere zorg afschalen

Woordvoerder Jolande van der Walle van het ZMC vindt het jammer dat het verzoek is afgewezen. "Bij de eerste golf kregen we een militaire verpleegkundige op de ic, dat hadden we nu graag ook weer gezien." Verder legt Van der Walle uit dat elke dag wordt bekeken of er voldoende plek is en of de reguliere zorg afgeschaald moet worden. "Dat is onontkoombaar. Zo hebben we deze week wat orthopedische operaties moeten uitstellen en dat is natuurlijk heel vervelend."

Majoor Drs. Peter de Bock legt uit: "Op dit moment is het grootste knelpunt binnen ziekenhuizen de 'handen aan het bed' voor COVID-patiënten die niet op de ic-afdeling liggen. De inzet van Defensie vergroot deze capaciteit."

Operationeel

Het Landelijke Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding (LCPS) coördineert de verdeling van COVID-patiënten tussen de Nederlandse ziekenhuizen. Begin volgende week moet de militaire steunverlening in het UMC Utrecht operationeel zijn.