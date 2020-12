Amsterdam UMC maakt zich zorgen: "De lockdown is geen dag te vroeg geweest"

AMSTERDAM - Traumachirurg Frank Bloemers van het Amsterdam UMC had gehoopt dat er nu minder Covid-patiënten zouden zijn, waardoor er ook weer genoeg ruimte zou komen voor de reguliere zorg. Nu dat niet het geval is, neemt de druk op de zorg toe. "Ik maak me zorgen om het personeel, zij hebben het erg zwaar."

Volgens Bloemers wordt het de komende twee weken echt spannend voor de acute- en de Covid-zorg. "Op de IC's hebben we in de regio Noord-Holland en Flevoland 85 patiënten, maar we zien dat aantal snel stijgen. We zijn ons aan het voorbereiden dat we meer dan 100 IC-patiënten moeten gaan opvangen."

Traumachirurg en hoogleraar Frank Bloemers ziet nog weinig effect van de lockdown. "Ik woon in het centrum van Amsterdam en ik vind dat mensen veel vrijheden nemen en vaak buiten zijn." En dat terwijl hij de druk in het ziekenhuis alleen maar ziet stijgen. "We zien een toename van de Covid-patiënten en de acute zorg blijft ook maar op ons afkomen. Er worden nu al OK-programma's volledig afgezegd om dat personeel te gebruiken op de IC."

Bloemers is tevreden over de spreiding van de zorg in de regio. "De samenwerking is goed. Een paar dagen geleden was het heel druk in Hoorn. Dan helpen we elkaar en verspreiden we de patiënten over de verschillende ziekenhuizen." Desondanks zou hij wat meer landelijke steun graag zien. "Het is erg druk in de Randstad. De rest van het land moet ons echt gaan helpen."

De boodschap van Bloemers voor de Amsterdammers is duidelijk: "Blijf thuis en houd je aan de afspraken die we met elkaar maken. Alleen dan kunnen we dit overwinnen."