Twee Westfriese verzorgingshuizen in volledige quarantaine

WEST-FRIESLAND - Bij zorglocaties van Omring en Wilgaerden nemen de besmettingen toe. In totaal zijn in negen Westfriese verzorgingshuizen coronagevallen bekend. Dit wordt grotendeels opgelost door een gedeelte van een huis in quarantaine te houden, maar twee woonlocaties zijn zelfs volledig in quarantaine: Westerhof in Enkhuizen en Sint Jozef in Wervershoof.

Zorgorganisatie Omring ziet dat de besmettingen onder zowel het personeel als de bewoners toenemen, vertelt woordvoerder Job Leeuwerke. "We hebben nu vijf locaties waar twee of meer mogelijke besmettingen zijn vastgesteld. We hebben de situatie zeker nog onder controle, maar het neemt wel weer wat toe, zoals landelijk te zien is."

Bij de locaties van Omring zijn in vier wooncentra besmettingen gemeld, vertelt woordvoerder Els Harder. "Dit virus is onbeheersbaar: het ene moment zucht je van verlichting en juichen we omdat er geen besmettingen zijn en het andere moment heb je weer een gigantische uitbraak." Harder verwijst naar de locatie Westerhof in Enkhuizen waar momenteel het virus stevig om zich heen grijpt. De locatie is volledig in quarantaine.

Bezoek

Beide zorgorganisaties hebben familiebezoek hoog op de prioriteitenlijst staan. Nog steeds mogen er twee bezoekers per dag ontvangen worden door de bewoners. Bij Wilgaerden mag het bezoek zelfs - dan wel door één persoon - doorgaan bij een besmetting of quarantaine. "We zien wat aandacht van naasten brengt en dat heeft grote meerwaarde. De kwaliteit van leven staat dan voor ons voorop."

Ook bij Omring is bezoek doorgaans welkom met twee per dag, maar de organisatie roept op 'opa' en 'oma' niet thuis uit te nodigen voor het kerstdiner. "We zien dat de meeste besmettingen plaatsvinden in de thuissituatie en dat kan ik me voorstellen: als je gezellig bij elkaar om tafel zit is de sfeer misschien wat losser, maar doe dat dit jaar liever niet."

Geen populair geluid beseft Leeuwerke van Omring. "Wij vragen dit ook liever niet, maar het is een oproep uit liefde." Wel zijn in de locaties tijdens de kerstdagen gewoon twee bezoekers per dag welkom.