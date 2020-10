Zeven West-Friese verzorgingshuizen kampen met twee of meer besmettingen

Volgens Harder is het nog mogelijk om alle roosters rond te krijgen, maar zij ziet wel dat het werk een behoorlijke impact heeft op het personeel van Wilgaerden. "Vooral ook psychisch is het voor de medewerkers een aanslag", zegt Harder. "Ze hebben de eerste golf gehad en wij zijn nu al weer in de tweede bezig, waarbij we weten dat dit nog langer gaat duren."

De situatie is anders bij Weidehof in Opmeer, waar enkel mensen met dementie wonen. Daar zijn de deuren op de gangen die de afdelingen verbinden gesloten, wat een extra druk geeft op het personeel van Weidehof. "Zij moeten alle bewoners bijna dagelijks, en soms zelfs meerdere malen per dag, uitleggen waarom de gangen niet meer toegankelijk zijn."

"We hebben uiteraard direct bij iedereen een bron- en contact onderzoek laten doen", vertelt ze. "Dat is bij ons de standaardprocedure, maar bij sommigen is het lastiger om uit te zoeken met wie zij contact hebben gehad."

Voor Wilgaerden geldt dit voor het Noorderlandhuis in Hoogkarspel, Avondlicht en Westerhaven in Hoorn en Weidehof in Opmeer. Els Harder, woordvoerder van Wilgaerden, legt aan WEEFF uit dat bij alle locaties twee of meer bewoners besmet zijn geraakt met het coronavirus.

"Beweging is alles voor deze mensen, dus we hopen dat ze naar buiten kunnen blijven gaan"

Harder wil benadrukken dat zij niet hopen dat er een bezoekverbod komt voor de bewoners, en dat het fijn is dat zij zelf, als zij niet positief getest zijn, naar buiten kunnen blijven gaan. "Als er geen besmettingen zijn, dan zijn de bewoners vrij om te gaan en staan waar zij willen. Dat is belangrijk, want bewegen is alles", sluit de woordvoerder van Wilgaerden af.

Omring

"Op dit moment hebben we een aantal besmettingen op twee Omringlocaties, De Berkenhof in Berkhout en het Nicolaas in Lutjebroek", aldus Job Leeuwerke, woordvoerder van Omring. "Het is vervelend, maar we hebben de situatie onder controle." Volgens de woordvoerder is het niet mogelijk om precieze cijfers te geven, omdat die per dag kunnen verschillen. Op de website van Omring houden ze bij op welke locaties er coronabesmettingen zijn.

Iedere besmetting is er een teveel volgens Leeuwerke, zeker ook omdat de medewerkers werken met een kwetsbare doelgroep. "Daarom blijven we ook alle bezoekers oproepen om voorzichtig te blijven", zegt hij. "We adviseren iedereen om bij bezoek een mondkapje te dragen en om altijd de handen te desinfecteren. Want we willen de locaties wel gewoon open blijven houden."