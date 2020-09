Zorgorganisatie Omring wil problemen voor zijn en start eigen coronatestlijn

Sinds gisteren kan zorg- en onderwijspersoneel door heel Nederland zich met voorrang op het coronavirus laten testen. Toch wil zorgorganisatie Omring het zekere voor het onzekere nemen.

"We kunnen in een situatie terechtkomen waarin medewerkers die onmisbaar zijn voor de zorg te lang moeten wachten op een uitslag van de GGD. Denk bijvoorbeeld aan een locatie waar werknemers langdurig ziek zijn of op vakantie zijn. Als daar mensen wegvallen brengt dat de continuïteit van de zorg in gevaar", vertelt woordvoerder Job Leeuwerke.

Verder benadrukt Leeuwerke dat ze bij Omring erg blij zijn dat zorgpersoneel nu met voorrang getest kan worden. "De testlijn van de GGD blijft voor ons ook nog steeds testlijn nummer één. Pas als dat te lang duurt en de desbetreffende medewerker is onmisbaar voor zorg, dan maken we gebruik van onze eigen testlijn", aldus Leeuwerke.