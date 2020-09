Zorgorganisatie Omring verplicht mondkapje voor medewerkers en bezoekers

WEST-FRIESLAND - Zorgorganisatie Omring verplicht vanaf deze alle medewerkers en bezoekers om een mondkapje en handschoenen te dragen, als ze binnen anderhalve meter van bewoners komen. "We willen onze verantwoordelijkheid nemen", zegt woordvoerder Job Leeuwerke tegen NH Nieuws.

Zorgorganisatie Omring, met 26 zorglocaties in West-Friesland en de Kop van Noord-Holland, legt de mondkapjes-en- handschoen-verplichting op uit voorzorg.

In een interne nieuwsbrief schrijft de organisatie dat 'het aantal besmettingen in heel Nederland toeneemt en dat de tweede coronagolf officieel is begonnen.' De verplichting geldt voor alle zorgmedewerkers en bezoekers bij de woonzorglocaties, de thuiszorg/wijkverpleging en bij revalidatie en behandeling.

Omring wacht met deze verplichting voor het personeel en bezoekers een eventuele maatregel van de overheid niet af. "We willen het voor zijn en onze verantwoordelijk nu nemen", zegt woordvoerder Leeuwerke. "We weten natuurlijk ook niet of er überhaupt wel een advies komt."

Chirurgische mondkapjes

De mondkapjes die Omring aan haar personeel verstrekt om deze maatregel na te leven zijn de niet-medische exemplaren, dus een andere soort dan de mondkapjes die worden gebruikt voor de verzorging van coronapatiënten. Daarvan zijn er voldoende op voorraad, benadrukt Leeuwerke. "Dat is geen issue." Bezoekers moeten een eigen mondkapje meenemen.