Vader die school binnenreed had persoonlijke problemen: "Ik lijd elke dag onder wat ik heb gedaan"

GROOTEBROEK - Bij de vader die op 1 juli dit jaar een basisschool in Grootebroek binnenreed, is sprake van persoonlijkheidsproblematiek, staat te lezen in het psychologisch onderzoek dat is afgerond. Vandaag verscheen hij voor de rechter voor een 'voorlopige behandeling' van de zaak. De rechter beslist later vanmiddag of de man het proces verder in vrijheid mag afwachten en dus ook of hij thuis is met kerst.

NieuwsFoto / Laurens Bosch

De 55-jarige K. was boos dat zijn zoon en zijn beste vriendje uit elkaar werden gehaald in de klas en is op 1 juli de school binnengereden - waar op dat moment een afscheidsavond plaatsvond voor groep 8 leerlingen. Volgens K. wist hij niet dat er mensen aanwezig waren ten tijde van het incident. Vanwege de persoonlijke omstandigheden adviseert de psychologisch expert die is geraadpleegd een behandeling in een forensisch psychologische kliniek als onderdeel van de straf. Ondanks de problemen die bij de man spelen, wordt ingeschat dat er op korte termijn geen kans is op nieuwe ernstige geweldsdelicten, maar op lange termijn mogelijk wel kans op andere strafbare feiten. Vrijheid De advocaat van K., Hans Duin, ziet hier een opening. Hij diende eerder al een verzoek in om K. zijn proces in vrijheid te laten afwachten en probeert dat nu nogmaals. "Mijn cliënt zit al bijna zes maanden vast. Hij zit behoorlijk met het feit dat hij heeft gepleegd in zijn maag. Hij staat overal voor open, maar wil vooral graag zijn leven hervatten." De advocaat verwijst naar het rapport. "De kans is klein dat hij op korte termijn terugvalt en ik wil u nogmaals verzoeken de voorlopige hechtenis op te heffen." K. ondergaat de zitting in stilte, maar wil desgevraagd wel delen dat hij worstelt met wat hij heeft gedaan. "Elke dag lijd ik zwaar onder wat ik heb gedaan. Het sloopt je." Het Openbaar Ministerie (OM) beschuldigt de man van poging tot doodslag of poging tot moord. Het is gebruikelijk dat de verdachte langer vast blijft zitten, omdat voor dit feit meer dan twaalf jaar kan worden gerekend.

Quote "Doodslag of moord is nooit in mijn gedachte geweest" K. reed op 1 juli een basisschool binnen

De vader kan zich hier niet in vinden. "Ik wilde niemand raken en wist niet dat er iemand in school was. Doodslag of moord is nooit in mijn gedachte geweest en ik begrijp niet dat daar nu aan vast wordt gehouden." Vanmiddag doet de rechtbank uitspraak over hoe K. zijn feestdagen kan doorbrengen: in vrijheid of in de cel.