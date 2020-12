Scholieren gezocht om Nederlandse ziekenhuizen te bouwen in online game

PURMEREND - Scholieren en studenten worden deze kerstvakantie uitgedaagd om mee te doen aan een online Minecraft challenge. Europa’s grootste Esports campus in Purmerend wil met het populaire bouwspel Minecraft de gevels van de Nederlandse ziekenhuizen na bouwen. Schermtijd speelt geen rol want de actie is voor het goede doel.

Woensdag 22 tot en met donderdag 31 december zal er flink gebouwd moeten worden. Met de challenge wil H20 Esports campus geld ophalen voor goede doelen zoals Stichting Het Vergeten Kind, de Cruyff Foundation en Kanjerwens Nederland. In totaal steunt de challenge zes goede doelen. Ook krijgen zorgmedewerkers een steun in de rug. "Het is de bedoeling dat de helft naar goede doelen gaat en de andere helft naar de zorgmedewerkers van de ziekenhuizen die worden nagebouwd", vertelt oprichter van H20 Dirk Tuip. "Elk ziekenhuis waarvoor genoeg sponsoring binnenkomt, wordt tijdens de challenge nagebouwd." Healthy gaming Dit jaar moest de pas geopende H20 Esports campus in Purmerend voor de derde keer haar deuren sluiten. "Honderden kinderen zouden tijdens de kerstvakantie bij ons gaan genieten van activiteiten op het snijvlak van healthy gaming, hybride (e)sports en creative tech", vertelt Tuip aan NH Nieuws. Hij vervolgt: "Nu deze activiteiten niet door kunnen gaan, wilden we ontzettend graag iets doen voor de kinderen die thuis zitten en tegelijk ook iets doen tegen het negatieve, machteloze en soms wanhopige gevoel dat corona veroorzaakt." Onlangs was de campus gestart met een project om jongeren van de gemeente Edam-Volendam van de drank en drugs te krijgen. Het zogeheten LEF-programma. "Het middelengebruik in Edam-Volendam is groot, net als in andere gemeenten. We hebben gezegd dat we daar wat aan gaan doen", zei wethouder Jeugd van Edam-Volendam Vincent Tuijp toen tegen NH Nieuws. Eerder ging NH Nieuws langs bij de nieuwe esports campus in Purmerend, bekijk hieronder de reportage.

Het bouwproject van de ziekenhuizen staat onder leiding van de 17-jarige Thomas Bosch. De tiener is geen onbekende van met het Minecraft spel. Als architect van één van de grootste steden ooit in Minecraft bouwde hij de stad samen met honderd andere enthousiaste gamers. Het gehele project kostte bijna tien jaar en duizenden manuren. Thomas geeft tijdens deze challenge online leiding aan het bouwteam van de ziekenhuizen. Vrijwilligers gezocht H20 is ook nog op zoek naar ervaren Minecraft bouwers, om deze vakantie mee te bouwen aan de 'Minecraft Hospital Heroes'. Zij kunnen zich aanmelden via www.minecrafthospitalheroes.com. "Naar schatting zijn er tientallen vrijwilligers nodig. We willen de bouwers zoveel mogelijk koppelen aan ziekenhuizen uit hun eigen regio of plaats", aldus Tuip oprichter van H2O Purmerend.