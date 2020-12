De kerstgedachte gonst al door Westwoud: inwoner zorgt voor kerstdiner voor ouderen

"Voor de hoofdprijs had ik het Nationaal Ouderenfonds aangeschreven voor een mooi kerstdiner voor eenzame ouderen bij Van der Valk. Zij vonden dat zo leuk en wilden voor tachtig ouderen een kerstdiner organiseren. Piet Paulusma is zelfs nog langs geweest voor z'n weerpraatje."

Daar heeft dorpsgenoot Willem Bakker zich voor hardgemaakt. "Ik kom uit Westwoud en zet mezelf al tien jaar ontzettend in voor de ouderen in West-Friesland", vertelt Willem Bakker. Dat begon vijf jaar geleden met een bingo in wooncomplex Betsy Perk in Hoorn.

Het voedselpakket is inmiddels afgeleverd voor de deur van De Pastorie. Bakker mocht vanwege corona niet naar binnen. "Ze zijn echt verwend hoor. Ik word daar heel erg warm van, als het weer gelukt is. Je ligt er 's nachts toch een beetje wakker van."

Bakker ging niet bij de pakken neerzitten. Willem Bakker is lid van het NH Nieuwspanel en liet in een onderzoek over corona en de feestdagen weten welke plannen hij dit jaar heeft. Hij kwam in contact met De Pastorie en stelde zijn plan voor eten voor. "Zij hebben daar een kok. 'Geef maar een lijstje', zei ik", aldus Bakker. "Ik heb contact opgenomen met de supermarkt in Hoogkarspel, of ze een bijdrage wilden leveren. Die zei gelijk 'da's prima!'"

Erica van der Meulen is bestuurder van De Pastorie. "Dit is natuurlijk hartstikke fijn", zegt ze over het initiatief. "We leven met elkaar in één groot gezin en gaan donderdagavond een kerstdiner doen", aldus Van der Meulen. "De andere kerstdagen koken we zelf en we hebben nu heerlijke ingrediënten om daar wat van te maken."

Normaal gesproken schuiven ook familieleden aan van bewoners. "Dit jaar kan dat niet, want dat is veel te druk. We doen het nu zelf en gaan zingen met elkaar. Zo gaan we er in coronatijd toch iets gezelligs van maken."