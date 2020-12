Verdachte Singelgaragebrand blijft vastzitten, slachtoffers kunnen zegje doen

ALKMAAR - De 51-jarige Alkmaarder Adrianus K., die ervan wordt verdacht brand te hebben gesticht in de Alkmaarse ondergrondse Singelgarage, blijft voorlopig vastzitten. Ook bleek vandaag dat gedupeerden volgend jaar de kans hebben om te spreken tijdens de rechtszaak.

Brandstichting is overigens niet het enige waar K. van wordt verdacht. Zo zou hij vóór de brand bij een auto, woning en winkel hebben ingebroken. Ook zou hij een auto hebben gestolen.

Zelf was de verdachte vandaag niet in de Alkmaarse rechtbank aanwezig bij de tweede zogenoemde pro formazitting.

Afgelopen jaar woedde er op woensdag 1 juli een brand in de ondergrondse garage aan het randje van het Alkmaarse centrum. Flinke rookpluimen kwamen uit de schuifdeuren van de ingang bij het Ritsevoort. De schade was enorm en de garage zal waarschijnlijk pas weer in de zomer van 2021 open kunnen.

Vlak na de brand werd K. aangehouden, omdat hij zich verdacht ophield in de omgeving. Na die arrestatie sloopte hij een camera- en intercomsysteem van de politie.

K. is tijdens zijn detentie onderzocht door een psychiater en een psycholoog, maar tijdens de korte zitting vandaag bleek dat die rapporten nog niet zijn afgerond.

Spreekrecht

Tientallen mensen zijn gedupeerd na de brandstichting: voornamelijk autobezitters die tussen hoop en vrees leefden of hun wagen nog enigszins ongeschonden de garage uitkwam. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn die ook daadwerkelijk gebruik gaan maken van de mogelijkheid om tijdens de rechtszaak wat te zeggen.

Dit moet blijken uit een inventarisatie van het Openbaar Ministerie. De inhoudelijke behandeling van de rechtszaak staat nu op 4 maart 2021.