Autobezitters wachten gespannen af bij brand in Singelgarage Alkmaar: "Hoop dat het meevalt"

ALKMAAR - Tientallen Alkmaarders staan al uren rond de Singelgarage te wachten om te horen of hun auto enigszins ongeschonden uit het gebouw kan worden gehaald. Vanmorgen vroeg ontstond er een grote brand in de garage. Veel hoop hebben ze niet: "Ik heb gehoord dat de tweede verdieping helemaal weg is."

De brand ontstond vanmorgen rond 6.30 uur op de tweede verdieping van de ondergrondse parkeergarage in de binnenstad. Zwarte rook en de hitte hebben de blusoperatie urenlang bemoeilijkt. De gemeente en Veiligheidsregio vertellen NH Nieuws dat het nog onbekend is of er sprake is van instortingsgevaar.

Op het moment dat er brand uitbrak, stonden er zo'n 150 voertuigen geparkeerd. Door middel van een speciale blusrobot en blusventilator kreeg de brandweer meer grip op het vuur en even na 11.30 uur was de brand onder controle, maar de eigenaren hebben weinig hoop op een goede afloop voor hun bolides.

'Hoop dat het meevalt'

"De brand was op -2, mijn wagen staat op -1. Ik weet niet wat er nog van over is, het is afwachten. Ik hoop dat het meevalt, maar ik ben bang van niet. Voor de mensen die op -2 stonden is het wel heel vervelend, want ik hoor dat die verdieping helemaal weg is", vertelt een vrouw.

Een andere vrouw vertelt hoe ze haar auto gisteren toevallig uit de garage haalde: "Ik woon op fietsafstand van mijn werk, maar gisteren regende het. Dus toen ben ik met de auto gegaan, dat is wel mazzel gebleken."

Plafond checken

Sommige autobezitters hebben nog een restje hoop: "We wachten het maar af. Daarnaast denk ik ook dat we er voorlopig niet in kunnen, dat gaat voorlopig niet gebeuren. Het schijnt een enorme hitte te zijn geweest, het plafond moet gecheckt worden, dus ik zal m'n auto voorlopig niet terughebben."