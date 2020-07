Blussen van brand in ondergrondse parkeergarage Alkmaar gaat nog uren duren

ALKMAAR - In de ondergrondse parkeergarage Singelgarage aan het Ritsevoort in Alkmaar woedt al sinds 6.30 uur een grote brand. Omdat de brand twee verdiepingen onder de begane grond woedt, is het voor de brandweer een pittige klus om het vuur te doven. Daarom zijn een speciale blusventilator en blusrobot ingezet.

De woordvoerder vertelt dat er 'veel' in brand staat. "We horen ook met enige regelmaat ontploffingen, dat zijn autobanden die klappen van de hitte." De zwarte rook en warmte bemoeilijkten de blusoperatie de eerste uren, waardoor er een blusventilator en een speciale blusrobot werden bijgehaald. Daardoor wordt het zicht in het gebouw steeds beter en trekt de rook uit de garage:

In totaal staan er zo'n 150 voertuigen in het gebouw, vooral van inwoners van de binnenstad die hun wagens daar 's nachts stallen.

De brand ontstond vanmorgen vroeg op de etage -2 en ontwikkelde zich al snel naar een grote brand. Omdat er meerdere auto's in de grote garage staan, slaat het vuur makkelijk over. Rond 10.30 uur vertelde een woordvoerder van de Veiligheidsregio aan NH Nieuws dat hij verwacht dat het blussen nog wel enkele uren gaat duren.

Er is een NL-Alert uitgestuurd naar omwonenden. Als zij last hebben van de rook, moeten zij ramen en deuren sluiten. De garage heeft meerdere uitgangen: momenteel komt er vooral rook uit de uitgang aan het Ritsevoort. Daar is een sterke lucht te ruiken van verbrand materiaal.

Om beter te kunnen blussen, zijn ook meerdere wegen afgezet. Zo zijn de Kennemerstraatweg en de Harddraverslaan afgesloten vanaf de Prinses Julianalaan tot de Nieuwlandersingel.

In verband met de brand is ook het Noordwest Ziekenhuis minder goed bereikbaar. Op de wegen rondom het ziekenhuis staan verkeersregelaars. Ook wordt de helikopterstandplaats vrijgemaakt voor extra parkeerruimte voor bezoekers.

Auto verwoest

NH Nieuws-verslaggever Maaike Polder sprak met een man wiens auto in de garage staat. "Mijn auto staat op de verdieping van de brand, ik heb 'm al afgeschreven. Zelfs als 'ie niet is geraakt door het vuur, dan heeft de rook 'm wel kapot gemaakt."

De oorzaak van de brand blijft nog onduidelijk. Zo zou er een elektrische auto in brand zijn gevlogen, maar dat kon de woordvoerder nog niet bevestigen. "Die geruchten heb ik ook gehoord, maar we gaan nu eerst blussen en dan kijken we naar het hoe of wat."