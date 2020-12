Telstar vooralsnog coronavrij voor duel tegen Jong Ajax

VELSEN-ZUID - Telstar is in aanloop naar het duel met Jong Ajax vooralsnog coronavrij. Alle afgenomen testen gaven een negatieve uitslag. Trainer Andries Jonker kan daardoor over een nagenoeg fitte selectie beschikken. Alleen Frank Korpershoek en Tom Overtoom ontbreken maandagavond op De Toekomst vanwege blessures.

Telstar vooralsnog corona vrij naar de Toekomst - NH Nieuws

De laatste wedstrijd die Telstar speelde tegen Almere City moest trainer Andries Jonker vanwege veel coronagevallen zijn elftal behoorlijk wijzigen. "Het positieve is wel dat er in dat duel een aantal jongens zich van hun beste kant hebben laten zien", vertelt Jonker. "Je ziet dat jongens als Rashaan Fernandez en Roscello Vlijter nadrukkelijk aan de deur rammelen. Dat laten ze niet alleen op de training zien, maar ook in de laatste wedstrijd tegen Almere City". Veel complimenten, maar geen punten De afgelopen duels tegen Cambuur en Almere City kreeg Telstar veel complimenten over het vertoonde spel, maar uiteindelijk stond de ploeg wel tweemaal met lege handen. "Wij spelen elke week om te winnen, maar moeten ook niet vergeten ons te belonen voor het goede spel", zegt Jonker. De trainer van Telstar verwacht verder een aantrekkelijk wedstrijd tegen Jong Ajax: "Wij moeten wel het initatief nemen, want als je Jong Ajax laat voetballen verlies je."

Andries Jonker en Telstar helpen De Volewijckers - NH Nieuws

Speciaal overhemd Telstar speelt het duel tegen Jong Ajax in een bijzonder shirt. Omdat de Velsense club nog geen shirtsponsor heeft kunnen vinden is het shirt per wedstrijd te koop. Tegen Jong Ajax staat het logo van De Volewijckers op het shirt. Trainer Andries Jonker is ook betrokken bij de Amsterdamse club en bracht de beide clubs voor één duel bij elkaar. Op het shirt staan ​​behalve het logo ook de namen van de honderdertig supporters die allemaal twintig euro doneerde om de actie mogelijk te maken. Daarnaast kunnen fans de orgineel gedragen wedstrijdshirts kopen voor honderdtwintig euro. De Volewijckers hoopt aan de actie na aftrek van kosten een aardig bedrag over te houden. De wedstrijd tussen Telstar en Jong Ajax begint maandagavond om 21.00 uur in Amsterdam.