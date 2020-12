Voetbalclub De Volewijckers éénmalig shirtsponsor Telstar

VELSEN-ZUID - Maandag speelt Telstar tegen Jong Ajax. Voeltbalclub De Volewijckers is éénmalig de shirtsponsor van Telstar.

De roemruchte amateurclub bestaat 100 jaar en daarom zal het jubileumlogo van De Volewijckers te zien zijn op het shirt van Telstar. In dat logo is plek voor zo'n 400 namen. Voor een bedrag van €20 kan jouw naam op het shirt verschijnen. Op de site van de Amsterdamse club is te zien hoe het precies werkt.

Trainer van Telstar is Andries Jonker. De trainer heeft ook een adviesfunctie bij De Volewijckers. NH Sport maakte een aantal weken geleden de onderstaande reportage over Andries Jonker bij de amateurclub uit Amsterdam-Noord.