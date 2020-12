Bakfiets DJ's winnen prijs voor livestreams: "We zijn troubadours in een house-jasje"

De uitvoering van hun idee was nog niet zo makkelijk aangezien Marc Robijn, ook wel DJ Baba Robijn, net toen ze wilden beginnen last kreeg van een rug hernia. "Maar gelukkig was ik op tijd hersteld zodat we toch konden beginnen."

"Ik kreeg het idee van een jongen in Engeland die met zijn DJ set door de stad liep en dit livestreamde", zegt Edwin Bicker, ook wel DJ Kid Culture. "We wilden dit eerst in een boot doen, maar dat mocht allemaal niet.Toen ontstond het idee van de bakfiets. Hartstikke Amsterdams."

"Voor al die ravers en mensen die het nodig hebben, rijden we door de straten en brengen we wat muziek"

Het trio heeft veel DJ's bereid gevonden om een sessie mee te draaien. DJ San Proper rijdt ook mee in de bakfiets. "Ik heb voor mijn sessie muziek geselecteerd die goed bij het ritme van het fietsen zou passen." Hij vindt het initiatief 'aandoenlijk'. "We zijn als troubadours in een house-jasje. Voor al die ravers en mensen die het nodig hebben, rijden we door de straten en brengen we wat muziek."

Niet elk ritje gaat gesmeerd. "Soms is de batterij op of gooit Facebook ons er uit. Maar dat zijn de dingen die het echt maken", zegt Edwin. Het vervoeren van een DJ met de bakfiets heeft volgens Edwin ook zo zijn uitdagingen. "Je moet wel al die bruggen op en af. Dan moeten we wel voorzichtig zijn. Maar de spieren van Thomas zijn inmiddels genoeg getraind door al die fietstochtjes. Die kunnen dat makkelijk aan!"