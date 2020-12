Topcompetities handbal hervat in februari

ARNHEM - De komende tijd worden de topcompetities in een groot aantal sporten hervat, de handballers blijven daarentegen voorlopig nog aan de kant. Het Nederlands Handbal Verbond (NHV) heeft besloten de voortgang van de competitie nog even te laten wachten. In januari wordt wel weer begonnen met trainen, maar het streven is de herstart van de competitie te plannen in februari.

Het NHV meldt het besluit te hebben genomen na overleg met het Topsportplatform waarin de tophandbalverenigingen zijn vertegenwoordigd. "Bijna alle spelers uit onze hoogste competitie werken naast hun sport en er zullen werkgevers zijn, bijvoorbeeld in de zorg, die niet willen dat hun werknemers weer gaan sporten in competitieverband. Als bond hebben we deze belangen meegenomen in de beslissing", meldt Sjors Röttger, algemeen directeur van het NHV.

Quote "We hebben de belangen van de werkgevers meegenomen in ons besluit" ALGEMEEN DIRECTEUR NHV SJORS RÖTTGER

De bond wil eerst zien hoe de protocollen in trainingen worden toegepast en zal dan een datum bepalen wanneer de competities worden hervat. Onder meer in het basketbal en het korfbal wordt er vanaf 16 januari wel weer gespeeld in de hoogste klassen.